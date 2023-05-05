الهيئة العامة لبورصة فلسطين تقر توزيع أرباح بنسبة 10%

صادقت الهيئة العامة لبورصة فلسطين على توصية مجلس إدارة البورصة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عُقد في مركز الأعمال "بالتل" في رام الله.

وبحسب بيان صدر عن البورصة، اليوم الجمعة، جرى الاجتماع بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة وممثلين عن إدارتها التنفيذية، وبمشاركة ممثل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بلال كتانة، ومدقق الحسابات الخارجي عبد الكريم محمود ممثلاً عن شركة "آرنست ويونغ"، والمستشار القانوني هيثم الزعبي، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العامة ومن ينوب عنهم.

وناقش الاجتماع كافة البنود والتوصيات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث أقرت الهيئة العامة التقرير الإداري للعام 2022، والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2022، كما تم إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية 2022، إضافة إلى إعادة انتخاب شركة "إرنست ويونغ" للتدقيق على حسابات البورصة للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة: "عايش الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي العديد من الأحداث الصعبة، لكن أداء الشركات المُدرجة للعام 2022 وبالرغم من كافة المؤشرات المقلقة لحالة الاقتصاد العالمي يوضّح بما لا يدع مجال للشك التطورات المتسارعة التي تشهدها أهم المنشآت الاقتصادية الفلسطينية في ظل قدرتها على التأقلم والصمود وتحقيق أرباح متنامية".

وأشار إلى أن البورصة تقود حاليا الجهود المنصبة على إعادة توجيه البوصلة الاستثمارية في فلسطين، وإعطاء قطاع الأوراق المالية نصيبه الذي يتناسب مع قدرته على دفع عجلة التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي في ظل ضعف التوجهات العامة لجمهور المستثمرين الفلسطينيين بالاستثمار في قطاع الأوراق المالية، مقارنة مع استثماراتهم في القطاعات الأخرى.

وأكد استمرار الجهود المبذولة لإدراج شركات مساهمة عامة جديدة، حيث تجري حاليا دراسة طلبات شركتين للإدراج في البورصة، والسعي لزيادة عمق السوق ورفده بأدوات مالية جديدة، وزيادة السيولة في السوق الذي يرفع بدوره قيمة الأرباح المحققة لسوق فلسطين للأوراق المالية ويعزّز من حضورها.

وأضاف: "شهدت بورصة فلسطين خلال العام 2022 تغيرات جوهرية سواء على مستوى مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، وبصورة تحقق تطلعات البورصة لإحداث نهضة حقيقية في قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي عالميًا".

وحققت بورصة فلسطين أرباحا صافية للعام 2022 بلغت 1,008,352 دولار أميركي بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.57% عن العام 2021، من جانب آخر فقد بلغت حصة السهم من صافي الأرباح حوالي 0.10 دولار، وشكّل ارتفاع الربح التشغيلي عاملاً رئيسيًا في تحقيق قيمة الأرباح المذكورة مندفعًا بشكل أساسي بارتفاع قيمة التداول بنسبة 13% مقارنة مع العام 2021.

وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عنها تحقيقها أداءً متميزًا مقارنة بالأسواق العربية والعالمية، حيث حقق مؤشرها الرئيسي "مؤشر القدس" ارتفاعًا بنسبة 5.14%.

وكانت بورصة فلسطين شهدت خلال العام 2022 إدراجات استثنائية جديدة وصفقات مهمة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر القدس الإسلامي، فقد تم إدارج شركة أركان العقارية المنبثقة عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، ومصرف الصفا الإسلامي، كما شهدت البورصة خلال ذات العام تنفيذ أكبر صفقة في تاريخها بقيمة بلغت ما يقارب 51 مليون دولار على أسهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة).

يشار إلى أن عدد المستثمرين في بورصة فلسطين بلغ حتى نهاية العام 2022 ما يقارب الـ 70 ألف مستثمر موزّعين على 123 ألف حساب بمختلف تصنيفاتهم بين ناشط وخامل، مع 2500 حساب جديد فقط تم فتحه خلال العام المذكور.