انخفاض مؤشر الدولار اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شعر المتداولون بالقلق، الجمعة، بشأن استمرار الاضطرابات في النظام المصرفي الأمريكي، أثر انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية.

وقد يؤدي إلى تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 101.150 مقابل سلة من العملات الأجنبية وعلى رأسها اليورو الأمريكي.

وأشار الفديدرالي في بيان إلى أن هذه ستكون ذروة دورة التشديد العنيفة التي استمرت لمدة عام عن طريق حذف عبارة "من المتوقع" عمل زيادات أخرى في أسعار الفائدة من بيانه المصاحب.

ويستمر هبوط مؤشر الدولار الأمريكي منذ رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي على أهمية البيانات القادمة في اتخاذ قراراته المستقبلية، وبالتالي سيتم دراسة تقرير الوظائف الرسمي المقرر إعلانه.

وتعتبر سلامة النظام المصرفي للبلد هي أحد العوامل التي يهتم بها المتداولون حيث إنهم يتوقعون تخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام.