عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي"، في مدن الضفة المحتلة.

وفي قلقليلة، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، التي انطلقت هذا الأسبوع تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها 5 مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أعقبت المسيرة الأسبوعية، في قرية بيت دجن، شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم قدمت العلاج الميداني للمصابين، مشيرا كذلك إلى اندلاع مواجهات في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا، جنوب نابلس.

يتبع..