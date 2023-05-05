الاحتلال يسلم ثلاثة جثامين لشهداء من محافظات نابلس

أفادت الشؤون المدنية، ظهر اليوم الجمعة، بأنه سيتم استرداد ثلاثة جثامين لشهداء من محافظات نابلس مساء اليوم، وهم، الشهيد عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبي.

وأضافت الشؤون المدنية، في بيان صحفي، أنه ضمن متابعتها وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثامين الشهداء: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، من مدينة نابلس.

واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك في الثاني عشر من شهر آذار 2023 عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.