بالفيديو المصلون يؤدون صلاة الغائب على روح الشهيد خضر عدنان في الأقصى

أدى المصلون في المسجد الأقصى المبارك، ظهر اليوم الجمعة، صلاة الغائب على روح الشهيد الأسير خضر عدنان، وشهداء نابلس الذين ارتقوا أمس برصاص الاحتلال.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، من كتائب القسام، في البلدة القديمة بمدينة نابلس، صباح أمس الخميس، اثنان منهم (حسن قطناني ومعاذ المصري) هما منفذا عمليّة إطلاق النار في الأغوار الشهر الماضي، أدت لمقتل ثلاث مستوطنات، فيما وصف الشهيد الثالث (إبراهيم جبر) بـ "أحد كبار مساعدي" الشهيدين.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكرت مصادر مقدسية، أن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، وتمركزها عند بواباته، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين.