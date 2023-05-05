الاحتلال يواصل حصاره لأريحا لليوم الـ14 على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 5-5-2023، فرض حصارها المستمر على مدينة أريحا، لليوم الـ 14 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسة والفرعية، وإيقاف المركبات والشاحنات وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة وتنقل المواطنين والبضائع.

وأوضحت المصادر، أنه لا زال يقيم الاحتلال حواجزه على مداخل المدينة الرئيسية وهي: المدخلان الشماليين للمدينة بطريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.

وأدت جرائم الاحتلال في أريحا من بداية العام الجاري، وفق آخر الإحصائيات لمحافظة أريحا والأغوار إلى استشهاد 9 شهداء قتلوا بدم بارد لا تتجاوز أعمارهم 28 عاما، و45 جريحا، و137 معتقلا وهدم الاحتلال 12 منزلا وتوجيه اخطارات بالهدم لـ 55، وما زالت إسرائيل تحتجز جثامين 6 شهداء، وتستهدف الفلسطينيين بإجراءاتها العقابية.