استطلاع: تراجع الثقة بحكومة نتنياهو وتفوق المعارضة

أظهر استطلاع، اليوم الجمعة 5-5-2023، استمرار تراجع الثقة بالحكومة "الإسرائيلية"، برئاسة بنيامين نتنياهو، وخاصة بكل ما يتعلق بالأمن الشخصي وبالأمن العام، إلى جانب استمرار تراجع شعبية نتنياهو نفسه، في مقابل تفوق المعارضة.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة معاريف، فإن أغلبية بين المستطلعين قالت :"إن الحكومة غير قادرة على خفض عدد جرائم القتل، وعبرت عن عدم الرضا عن نتائج العدوان على غزة، الأسبوع الحالي".

وقال 73% من المشاركين في الاستطلاع: "إنهم متشائمون حيال قدرة الحكومة على خفض عدد جرائم القتل في إسرائيل".

كما بين الاستطلاع أن المتفائلين بهذا الخصوص هم 69% من ناخبي حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، و65% من ناخبي حزب شاس. كما عبر 46% من ناخبي الليكود عن تفاؤل في هذه الناحية، لكن 44% من ناخبي الليكود عبروا عن تشاؤم.

وفيما يتعلق بالجولة القتالية بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، قال 62% من المستطلعين:" إنهم غير راضين من نتائجها، بين قال 20% إنهم راضون، فيما لم يكن هناك رأي في الموضوع لدى 18%".

وعبر 56% من ناخبي أحزاب الائتلاف عن رضاهم من نتائج الجولة القتالية، فيما قال 30% من ناخبي أحزاب الائتلاف إنهم غير راضين من النتائج. ولم تكن النتيجة مرضية لدى 82% من ناخبي حزب "عوتسما يهوديت" ولدى 76% من ناخبي شاس.

وبحسب الاستطلاع، فإن أحزاب المعارضة الحالية ستتمكن من تشكيل حكومة جديدة، رغم ارتفاع عدد المقاعد التي يحصل عليها الليكود، مقارنة بالاستطلاع السابق الذي نشرته الصحيفة، الأسبوع الماضي.

ورغم ذلك، فإن قائمة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، تسجل أعلى عدد مقاعد، فيما حزب العمل لا يتجاوز نسبة الحسم، ولا يتجاوز حزب التجمع نسبة الحسم، علما أن هذا النوع من الاستطلاعات لا يتناول المجتمع العربي بشكل عميق.

وفيما يتعلق بالملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة، فقد تفوق غانتس، بحصوله على تأييد بنسبة 41%، على نتنياهو الذي حصل على 33%. وذلك بالرغم من أن 91% من ناخبي أحزاب الائتلاف منحوا صوتهم لنتنياهو، فيما حصل غانتس على أصوات 78% من ناخبي المعارضة.