الاحتلال يُصعد من استهداف كوادر "الجهاد" بالضفة

تصعد قوات الاحتلال من هجمتها الوحشية بحق أبناء شعبنا وخاصة كوادر حركة الجهاد الإسلامي على امتداد الضفة وفي داخل سجون الاحتلال، عقب جريمة اغتيال القيادي الشيخ خضر عدنان.

فقد داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل المجاهد محمود إسحاق أبو هشهش (36 عاماً) من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وقامت بتفتيش وتخريب الممتلكات دون أن تتمكن من اعتقاله للمرة الثالثة خلال الأيام الماضية، وتهديد ذويه لتسليم نفسه.

وكانت ما تسمى بـ"مخابرات الاحتلال" استدعت عائلة المجاهد أبو هشهش يوم الثلاثاء الماضي للتحقيق في مركز "عتصيون" وأبلغتهم بقرارات التضييق عليهم والحد من تحركهم، إضافة إلى الاتصال بزوجته ووالديه في محاولة للضغط عليهم من أجل تسليم نفسه.

والمجاهد أبو هشهش من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، وكان قد تعرض للاعتقال أكثر من مرة لدى الاحتلال، والتي كان آخرها بتاريخ 4 مايو عام 2020م وأمضى خلال 26 شهرًا.

في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر جمال محمد السيد (38 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي عقب مداهمة منزله في بلدة كفر راعي بمحافظة جنين، وكانت قد أفرجت عنه الشهر الماضي.