"مصلحة سجون" الاحتلال تعزل أسرى "الجهاد" في "رامون"

أقدمت ما تعرف بـ"إدارة مصلحة سجون" الاحتلال، في سجن ما يسمى "رامون" على اقتحام قسم (3) والقيام بعمليات تفتيش وتخريب قبل أن تقوم باقتياد أسرى حركة الجهاد الإسلامي بصورة وحشية إلى الزنازين، وعزلهم عن باقي المعتقلين.

وأفادت مصادر خاصة، اليوم الجمعة 5-5-2023، أن مصلحة السجون عزلت كلاً من القائد تميم سالم عضو الهيئة القيادية لأسرى الحركة، برفقة الأسرى المجاهدين: مهند أبو عيشة وأحمد الشنا وأحمد أبو طبيخ وعبد الله أبو هادية.

جدير ذكره أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي عقب جريمة اغتيال القيادي الشيخ خضر عدنان في زنازين الاحتلال، واتخاذ إجراءات قمعية بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي.