الكشف عن محادثات سرية بين "إسرائيل" والسلطة لاستخراج الغاز من حقل "غزة مارين"

كُشف النقاب عن أنه تجري الحكومة "الإسرائيلية" محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية، لاستخراج الغاز من حقل "غزة مارين" القريب من شواطئ قطاع غزة

وذكرت القناة 13 العبرية، مساء أمس، أن المحادثات السرية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية تتم بموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه، يوآف غالانت.

وبحسب القناة العبرية، أجرت الحكومة "الإسرائيلية" مناقشات داخلية بشأن حقل الغاز الذي يبعد 36 كيلومترا عن ساحل غزة في مياه المتوسط.

وتجددت المحادثات بشأن حقل الغاز كجزء من العملية السياسية والأمنية التي بدأت مؤخرا بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، بوساطة أميركية.

وقالت القناة العبرية: " إن مسألة تطوير حقل "غزة مارين" وإعداده لاستخراج الغاز، كانت في صلب المحادثات التي أجريت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، اللذين جمعا مسؤولين أمنيين وسياسيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة، وبمشاركة أردنية ومصرية".

ووفقاً للمصادر العبرية، فإن المحادثات بهذا الشأن يقودها رئيس ما يسمى بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي"، تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد "الإسرائيلي" إلى العقبة وشرم الشيخ، و"منسق عمليات الحكومة في المناطق" المحتلة، غسان عليان.

وقال هنغبي:"إن "إسرائيل" ترى أن هذه الخطوة ستفيد الفلسطينيين اقتصاديًا، ما قد يساهم في خفض التوترات الأمنية على المدى البعيد"، على حد وصفه.