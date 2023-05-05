قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 5-5-2023، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب غرب مدينة جنين وقامت بمداهمة عدد من المنازل في البلدة، حيث اعتقلت شابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جمال السيد وأسامة الشيخ إبراهيم عقب اقتحام منزليهما في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين.

وفي الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الغازية خلال اقتحامها للمخيم.