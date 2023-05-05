أسعار الخضروات والدجاج و اللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 5-5-2023

جاءت أسعار بيع الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 5-5-2023، دون تغير كبير يذكر عما جاءت عليه في نهاية الأسبوع، فيما واصل الدجاج ارتفاعه وانخفض البيض.
وقد جاءت أسعار الخضروات والدجاج و اللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 5-5-2023، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2
|2
|خيار
|1.7
|3
|بطاطس
|1.7
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|1.7
|6
|فلفل
|3
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|6
|9
|ملفوف
|2
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|2
|13
|ملوخية
|1.7
|14
|فصوليا
|5
|15
|بصل
|1.5
|16
|بيض
|12
|17
|دجاج
|12
|18
|لحمة
|42
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