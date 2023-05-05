أسعار الخضروات والدجاج و اللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 5-5-2023

جاءت أسعار بيع الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 5-5-2023، دون تغير كبير يذكر عما جاءت عليه في نهاية الأسبوع، فيما واصل الدجاج ارتفاعه وانخفض البيض.

وقد جاءت أسعار الخضروات والدجاج و اللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 5-5-2023، كما يلي: