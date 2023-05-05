أسعار الخضروات والدجاج و اللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 5-5-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:38 ص
05 مايو 2023
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة .jpg
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جاءت أسعار بيع الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 5-5-2023، دون تغير كبير يذكر عما جاءت عليه في نهاية الأسبوع، فيما واصل الدجاج ارتفاعه وانخفض البيض.

وقد جاءت أسعار الخضروات والدجاج و اللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 5-5-2023، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2
2 خيار 1.7
3 بطاطس 1.7
4 كوسا 2
5 باذنجان 1.7
6 فلفل 3
7 جزر 3
8 ثوم 6
9 ملفوف 2
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 1.7
14 فصوليا 5
15 بصل 1.5
16 بيض 12
17 دجاج 12
18 لحمة 42

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