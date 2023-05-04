ارتفاع سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 5-5-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 5-5-2023 ، وبدأ مئات الالاف من الأشخاص السوريين ومن المهتمين في البحث عبر محرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى هذه الأسعار وهذا الامر استدعى من فريق فلسطين اليوم الاخباري في اعداد هذه المقالة حيث نكررها يوميا وننشرها عبر منصاتنا الرقمية لتعميم الفائدة .

وفي هذه المقالة التي نوضح من خلالها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء في تعاملات اليوم بالأسواق ومن أجل الاطلاع عليها لابد من حضراتكم في المواصلة بالمتابعة حتى النهاية حيث جاءت التفاصيل على النحو الآتي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 5-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 484,000، ومبيع: 490,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 490,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 487,000 ، مبيع: 493,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 493,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 491,000 ، مبيع: 494,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 494,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 492,000 ، مبيع: 495,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 495,000 ليرة.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 508,571 وشراء 507,429 ليرة.

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 466,190 وشراء 465,143 ليرة.

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 445,000 وشراء 444,000 ليرة.

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 381,429 وشراء 380,571 ليرة.

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 296,667 وشراء 296,000 ليرة.

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 254,286 وشراء 253,714 ليرة.

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 15,816,571 وشراء 15,781,029 ليرة.

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,560,000 وشراء 3,552,000 ليرة.

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 508,571,429 وشراء 507,428,571 ليرة.

وفي ختام هذه المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 5-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونريد ان ننوه إلى أن هذه الاسعار تختلف من مكان لآخر بنسبة محدودة .