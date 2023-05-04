سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 5-5-2023، حيث يرفق لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، لذلك قررنا أن نخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل اللبنانية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، في تعاملات اليوم الجمعة 5 مايو 2023، في السوق الموازية "غير الرسمية".

سعر الدولار في صيرفة اليوم الجمعة

انخفض سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، حيث وصل إلى 86.300 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار في لبنان اليوم الجمعة

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 16.619.08 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.1072 دولار أمريكي.