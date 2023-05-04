سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 5-5-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:24 م
04 مايو 2023
سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 5-5-2023
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 5-5-2023، حيث يرفق لكم فريق  "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الجمعة في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، لذلك قررنا أن نخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الخميس في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، في تعاملات اليوم الجمعة.

الدلوار.PNG
الدولار سوريا.PNG
 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات