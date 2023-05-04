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كتاب فطرية الإيمان تحميل مجاني للمؤلف جستون باريت PDF

قام المؤلف في هذا الكتاب من واقع تخصصه في علم الإدراك الديني بتجميع أشهر الأبحاث العلمية التجريبية التي تم إجراؤها منذ قرابة عشرين سنة إلى اليوم على أطفال من عمر 9 شهور إلى بضع سنوات، حيث يستعرض نتائجها المذهلة التي تؤكد على ولادة كل الأطفال بالأدوات العقلية التي تمكنهم من الإيمان بخالق متمايز عن البشر ذي قدرة عظيمة، وأنه بتحليل طريقة الأطفال في التفكير نتعرف على طريقة استنباطهم لوجود الخالق من أبسط البدهيات العقلية مثل علاقة السببية في الأشياء.





كتاب فطرية الإيمان تحميل مجاني للمؤلف جستون باريت PDF

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