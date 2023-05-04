شاهد| خسوف القمر بث مباشر اليوم الجمعة 5-5-2023 || مباشر خسوف القمر يوتيوب

مشاهدة خسوف القمر بث مباشر اليوم الجمعة 5-5-2023 ، وفي هذه المقالة التي عدها لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري يمكن لكم مشاهدة هذه العملية بدون تقطيع ومن وكالة ناسا العالمية حيث يحرص الملايين من مختلف انحاء دول العالم من مشاهد الحدث الفضائي أولا بأول وهو ما دفعنا بكل صدق في كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها كافة التفاصيل .

وتأتي هذه السطور من المقالة التي عنوانها مشاهدة خسوف القمر بث مباشر اليوم بالتزامن مع تسجيل جوجل عمليات بحث مرتفعة ومن أجل الوصول إلى ادعية خسوف القمر وتعريفه وباقي المعلومات لابد من حضراتكم ان تستمروا في قراءة السطور التي تلي هذه المقدمة .

بث مباشر خسوف القمر اليوم الجمعة 5-5-2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تفاصيل هذه العملية ، حيث كشف معهد البحوث الفلكية خلال الساعات الماضية عن حدوث خسوف القمر الدموي يوم الجمعة المقبلة الموافق 5 مايو 2023، ويكون عبارة عن خسوف كلي للقمر.

وعبر بيان ، أوضح هذا المعهد ، انه عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، ليصبح لونه غامقا، ثم يتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر الدموي .

وأشار إلى أن معهد البحوث الفلكية ، إلى أنه كانت آخر مرة حدث فيها خسوف القمر الكلي نهاية 2022 الماضي .

مشاهدة خسوف القمر اليوم هنــــا

أجمل دعاء خسوف القمرpdf

ولقد وضعنا لكم ادعية يمكن الدعاء بها في ظاهرة خسوف القمر عند أهل البيت وهي على النحو التالي: أولا: اللهم اغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

ثانيا: وفي الدعاء الثاني ، اللهم لا تجعلني من الظالمين اللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين.

ثالثا: وفي الخانة الثالثة ، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وثبتنا على الحق يا رب العالمين.

رابعا: وفي الدعاء الرابع ، اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحمُ الراحمين.

خامسا: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

سادسا: ونواصل معكم تقديم دعاء خسوف القمر ، وفي الدعاء السادس قل : اللهم إنا نسألك العفو والعافية.. والمعافاة الدائمة.. في الدين والدنيا والآخرة.. يا رب العالمين. يا قاضى الحاجات.. و يا مُجيب الدعوات.. و يا غافر السيئات.. و يا ولى الحسنات".





كيفية صلاة الخسوف للنساء والرجال

توقيت خسوف القمر الجمعة 2023

وفي تمام الساعة الثانية عشرة والعشرة دقائق ظهرًا ستبدأ ظاهرة خسوف القمر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ، فيما تكون فترة الخسوف الكلي للقمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا .

وتنتهي ظاهرة خسوف القمر في تمام الساعة الرابعة إلى عشرة ". وبعد أن تعرفنا على ذلك ، سوف نضع بين ايديكم أدعية يمكن الدعاء بها في هذا اليوم وهو في السطور التالية .

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تعريف خسوف القمر

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية ودول الخليج 2022 – 1444 ، وضعنا لكم تعريف علمي عن هذه الظاهرة الفلكية حيث تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية.

وأكدت الدراسات الفلكية ، فإن هذه الظاهرة تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي.

وفي نهاية هذه المقالة التي تم شرح فيها رابط مشاهدة خسوف القمر بث مباشر اليوم الجمعة 5-5-2023 وتفاصيل الحادث نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .