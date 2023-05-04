الكشف عن تفاصيل جديدة حول تطوير حقل غاز "مارين" في غزة

كشف الاعلام العبري، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول تطوير حقل غاز "مارين" في غزة

وذكرت القناة 13 العبرية، أن مناقشات سرية بدأت في الأسابيع الأخيرة بشأن تطوير حقل غاز للفلسطينيين يسمى "مارين"، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من شواطئ غزة.

وحسب القناة العبرية، فإن تجديد هذه المباحثات يعتبر جزءاً من العمليات السياسية والأمنية التي تجري بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، خاصة في لقاءات العقبة وشرم الشيخ، في إطار المناقشات برزت بعض التعقيدات.

وقالت: "لا يمكن للسلطة تشغيل الحقل بمفردها، لذا فإن الحل هو أن ترعى مصر هذا المشروع".

وأضافت، أن "إسرائيل" بدأت بالفعل محادثات مع المصريين، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات بين كبار المسؤولين "الإسرائيليين" والمصريين في الآونة الأخيرة.

وقال مسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى، "إن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات كبيرة في الكيان حول موضوع الأسرى والمفقودين "الإسرائيليين" في غزة".