اتحادات ومنظمات عربيّة وإسلاميّة تنعى الشيخ خضر عدنان

نعت الاتحادات والمنظمات والهيئات الشبابيّة والطلابيّة العربيّة والإسلاميّة، الشيخ الشهيد خضر عدنان، الذي اغتاله الاحتلال في السجون بعد 86 يومًا من الإضراب عن الطعام.

وقالت الهيئات في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، إن "هذا الحدث الجلل يكشف بشاعة وإجرام العدو الذي يُمعن في سفك دماء أبناء فلسطين".

وأضافت أن الاحتلال انتقم من الشهيد شيخ الأسرى الذي امتهن تحقيق الانتصار بعد الانتصار على السجان والاحتلال، وأظهر بعد كل انتصار في معارك الأمعاء الخاوية وهن وضعف الكيان الصهيوني المؤقت الذي صارت علامات الهرم والترهل واضحة عليه.

وأكدت أن جريمة اغتيال الشهيد أظرهت مدى جبن الاحتلال حيث تتجسد فيها مظلومية الشعب الفلسطيني كله، وتظهر الخطر المحدق بالأسرى الفلسطينيين في معتقلات الصهاينة".

إليكم نص البيان كاملًا:

بيان صادر عن الاتحادات والمنظمات والهيئات الشبابيّة والطلابيّة؛ العربيّة والإسلاميّة

تنديداً بالجريمة الصهيونية باغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان في معتقلات العدو الصهيوني

إنّنا، وباسم الاتحادات والمنظمات والهيئات الشبابيّة والطلابيّة؛ العربيّة والإسلاميّة، نتقدم من الشعب الفلسطيني المقاوم ومن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأحر التعازي والتهاني باستشهاد البطل ‏المقاوم والشيخ الأسير خضر عدنان الذي نال ما أراد وتوَّج مسيرة حياته المُعبَّقة بالجهاد والكفاح والصمود بالشهادة.

إن هذا الحدث الجلل يكشف بشاعة وإجرام العدو الذي يُمعن في سفك دماء أبناء فلسطين، لقد انتقم الاحتلال من الشهيد شيخ الأسرى الذي امتهن تحقيق الانتصار بعد الانتصار على السجان والاحتلال، وأظهر بعد كل انتصار في معارك الأمعاء الخاوية وهن وضعف الكيان الصهيوني المؤقت الذي صارت علامات الهرم والترهل واضحة عليه. وقد أظهرت جريمة اغتيال الشهيد مدى جبن الاحتلال حيث تتجسد فيها مظلومية الشعب الفلسطيني كله، وتظهر الخطر المحدق بالأسرى الفلسطينيين في معتقلات الصهاينة.

كما نبارك لفصائل المقاومة ردها على الجريمة الاغتيال بإطلاق الصواريخ المباركة إلى قلب الكيان، ونناشدها المسارعة إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة، وجعل تحرير كل الأسرى بشتى الوسائل الممكنة على رأس الأولويات، ليعودوا أحراراً أبطالاً إلى ربوع أرض فلسطين. وندعو الشبابَ العربي والمسلم والحر في العالم إلى إدانة جريمة الكيان الصهيوني المؤقت بحق الشيخ الشهيد خضر عدنان، ولتتحد الساحات الشبابية والطلابية العربية والإسلامية في كل البلدان دعماً لفصائل المقاومة ونصرةً للأسرى في سجون الاحتلال لنفي شهيدنا بعض حقه.

ونطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏السجون الصهيونية.

وفي الختام عهدنا لشيخ الأسرى الشهيد ولكل الشهداء، أن يبقى الشباب العربي والمسلم درعاً للقدس وفلسطين، داعمين لفصائل المقاومة في غزة هاشم وكتائبها الأبطال في الضفة الثائرة، مدافعين عن الأسرى، باقين على نهج المقاومة حتى النصر والتحرير.

المنظمات الشبابية والطلابية الموقعة على البيان:

التعبئة التربوية في حزب الله

رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين في لبنان في حركة الجهاد الإسلامي

مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل، لبنان

مؤسسة الحشد الإعلامي في العراق

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير - البحرين

جبهة العمل الطلابي التقدمية، فلسطين

منظمة الشبيبة التقدمية الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية - القيادة العامة

عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي

الشباب القومي العربي في الجزائر

شبيبة حزب الحركة القومية العربية، الأردن

شبيبة جبهة التحرير العربية - فلسطين

منظمة شباب الاتحاد في حزب الاتحاد، لبنان

جمعية شباب المشاريع، لبنان

إدارة الشباب في حركة الناصريين المستقلين، لبنان

مكتب الشباب والطلاب المركزي في الحزب العربي الديمقراطي، لبنان

قطاع الشباب في حركة المقاومة الإسلامية حماس

الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاتحاد الوطني لطلبة سورية

اتحاد شبيبة الثورة، سورية

شباب حركة أنصار الله في اليمن

شباب البحرين لنصرة فلسطين

منتدى الحوار المقاوم في العراق

تجمع أبناء المهندس في العراق

أمانة شباب حزب الكرامة مصر

التيار الشعبي، تونس

الحزب العربي الديمقراطي الناصري، مصر

منظمة البيت العربي، المغرب

المكتب الطلابي لحركة فتح – اقليم لبنان

قطاع الشباب في تيار المردة، لبنان

هيئة دعم المقاومة، السودان

اتحاد الشباب الوطني- المؤتمر الشعبي، لبنان

قطاع الشباب والطلاب في حركة الشعب، لبنان

المجمع الدولي للأمة الواحدة - إيران

منظمة الشبيبة الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تجمع شباب الشريعة في كتائب حزب الله العراق

اتحاد الشباب التركي

اتحاد شبيبة حزب الوطن التركي

اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني " أشد"

كتلة الوحدة الطلابية - فلسطين

قطاع الشباب في حزب الرفاه، موريتانيا

المكتب الشبابي في حركة التوحيد الإسلامي، لبنان

حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان

أمانة الشباب والرياضة في حزب التوحيد، لبنان

التنظيم الشعبي الناصري في لبنان

منظومة الفكر والتأصيل بالحركة الإسلامية السودانية

اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني

قطاع الشباب والطلبة في الحزب الديمقراطي اللبناني

تجمع العلماء المسلمين في السودان

الحركة العربية، مصر