قوات القمع التابعة للاحتلال تنقل أسرى في سجن "رامون" للزنازين

نقلت قوات القمع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسرى في سجن رامون للزنازين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات القمع نقلت أسرى غرفة 42 في قسم 3 بسجن "رامون" للزنازين بعد احتجاجهم على التفتيش الاستفزازي.

واكدت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت الأقسام في كافة السجون والمعتقلات التي يتواجد فيها أسرى الجهاد الإسلامي.

وقالت المهجة في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية:" إن إدارة سجون الاحتلال اغلقت الأقسام في كافة السجون والمعتقلات التي يتواجد فيها أسرى الجهاد الإسلامي وتمنع خروجهم للعيادات والفورة أو التنقل بين الأقسام وعدم الاختلاط بباقي الأسرى".

وبينت المهجة أن قرار مصلحة السجون جاء بدعوى تلقيها انذارات ساخنة عن نية أسرى الجهاد بتنفيذ عمليات انتقامية ردًا على اغتيال الشيخ خضر عدنان.

يشار إلى أن الشيخ القائد خضر عدنان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، قد ارتقى شهيداً فجر الثلاثاء في عملية اغتيال صهيونية داخل سجون الاحتلال بعد خوضه معركة إضراب بطولية استمرت لـ 85 يومًا.