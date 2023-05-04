تحميل دعاء خسوف القمر بصيغة pdf - تعريف خسوف القمر

تحميل دعاء خسوف القمر بصيغة pdf ، وبدأ مئات الالاف من الأشخاص من مختلف انحاء دول العالم في البحث عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على كامل التفاصيل التي تخص هذا الدعاء وهذا الامر استدعى من فريق فلسطين اليوم الإخبارية في نشر هذه المقالة التي تمنكم من التعرف عليها بكل اريحية تامة .

وفي هذه الفقرة التي تحمل عنوان تحميل دعاء خسوف القمر بصيغة pdf نؤكد لكم أن عملية بدء هذا الخسوف تتم يوم غد الجمعة لذلك سجل جوجل الشهير في هذه الأوقات عمليات بحث مرتفعة تجاوزت الخمسة آلاف عملية الكترونية ويمكن لكم الان التعرف على جميع التفاصيل على النحو التالي :

خسوف القمر اليوم الجمعة 5-5-2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تفاصيل هذه العملية ، حيث كشف معهد البحوث الفلكية خلال الساعات الماضية عن حدوث خسوف القمر الدموي يوم الجمعة المقبلة الموافق 5 مايو 2023، ويكون عبارة عن خسوف كلي للقمر.

وعبر بيان ، أوضح هذا المعهد ، انه عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، ليصبح لونه غامقا، ثم يتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر الدموي .

وأشار إلى أن معهد البحوث الفلكية ، إلى أنه كانت آخر مرة حدث فيها خسوف القمر الكلي نهاية 2022 الماضي .

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ولقد وضعنا لكم ادعية يمكن الدعاء بها في ظاهرة خسوف القمر عند أهل البيت وهي على النحو التالي: أولا: اللهم اغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

ثانيا: وفي الدعاء الثاني ، اللهم لا تجعلني من الظالمين اللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين.

ثالثا: وفي الخانة الثالثة ، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وثبتنا على الحق يا رب العالمين.

رابعا: وفي الدعاء الرابع ، اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحمُ الراحمين.

خامسا: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

سادسا: ونواصل معكم تقديم دعاء خسوف القمر ، وفي الدعاء السادس قل : اللهم إنا نسألك العفو والعافية.. والمعافاة الدائمة.. في الدين والدنيا والآخرة.. يا رب العالمين. يا قاضى الحاجات.. و يا مُجيب الدعوات.. و يا غافر السيئات.. و يا ولى الحسنات".

كيفية صلاة الخسوف للنساء والرجال

توقيت خسوف القمر في السعودية والخليج

وفي تمام الساعة الثانية عشرة والعشرة دقائق ظهرًا ستبدأ ظاهرة خسوف القمر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ، فيما تكون فترة الخسوف الكلي للقمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا .

وتنتهي ظاهرة خسوف القمر في تمام الساعة الرابعة إلى عشرة ". وبعد أن تعرفنا على ذلك ، سوف نضع بين ايديكم أدعية يمكن الدعاء بها في هذا اليوم وهو في السطور التالية .

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تعريف خسوف القمر

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية ودول الخليج 2022 – 1444 ، وضعنا لكم تعريف علمي عن هذه الظاهرة الفلكية حيث تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية.

وأكدت الدراسات الفلكية ، فإن هذه الظاهرة تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي.