أول عرض رسمي يتلقاه ميسي للرحيل عن باريس سان جيرمان

قال مصدر مقرب من قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس، إن "البرغوث" تلقى عرضا رسميا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن العرض المقدم من النادي السعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن قيمة العرض تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويا.

وربطت تقارير ووسائل إعلام ميسي البالغ من العمر 35 عاما باحتمال العودة إلى نادي طفولته برشلونة كما ذكرت أن نادي إنتر ميامي الأمريكي قد يكون وجهة محتملة لميسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية الثلاثاء الماضي، أن باريس سان جيرمان لن يمدد عقد مهاجمه الأرجنتيني بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.