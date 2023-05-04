جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ في قلقيلية

شيعت جماهير شعبنا في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما)، في قرية سنيريا، جنوب المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد، بعد أن ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع القرية، حاملين الجثمان على الأكتاف، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد سنيريا القديم، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

وكان الشاب عبد الكريم الشيخ قد استشهد برصاص مستوطن في العاشر من شهر آذار الماضي، شرق قلقيلية، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها، قبل أن تسلمه صباح اليوم.