الاحتلال يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال منفذي عملية الحمرا

كشفت الاعلام العبري، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال 3 فلسطينيين في نابلس.

وزعمت قناة كان العبرية، عن الخلية التي نفذت عملية الحمرا، اختبأوا لمدة شهر في الشقة بنابلس.

وقالت القناة العبرية ،إن جهاز "الشاباك" تلقى معلومات استخباراتية حول موقعهم، مشيرة إلى أنه تم الإيعاز بالاقتحام لتصفيتهم.

وأقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم، على اغتيال 3 مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم قتل 3 مستوطنات قرب حاجز "الحمرا" في الأغوار.