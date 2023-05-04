هل تم قتل مبارك رشيدي في الكويت - حقيقة اخفاء جثة مبارك علي الرشيدي

هل تم قتل مبارك الرشيدي في الكويت ، وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي وضعنا من خلالها تفاصيل جديدة فيما يتعلق بقضية السجين مبارك رشيدي إذ ان العديد من المنصات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت في الساعات الأخيرة تفاعل كبيرا على قضيته حيث يريد الجمهور الكويتي والمتابعين التعرف على حقيقة ذلك ، كما وارفقنا لكم قصة هذا المواطن كاملة في السطور التي تلي هذه المقالة وهي على النحو التالي :

هل تم قتل مبارك الرشيدي في الكويت 2023

وعبر صفحته على توير ، أعلن المحامي ناصر ظافر العجمي ، أنه تم تقديم للنيابة العامة كتابا منه عن والد وشقيق مبار رشيدي ، حي طلب من خلاله توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهم الغادر والمحبوس احتياطيا .

وأكد المحامي العجمي، أنه تم قتل مبارك الرشيدي واخفاء جثته ، لن ذلك لم يتم تأكيده من قبل السلطات المحلي ، وعلى اثر ذلك قمنا في نقل لكم بعض ردود النشطاء على هذا النبأ الذي مثل لهم كالصاعقة والصدمة .

مقتل مبارك رشيدي في السجن

طلال علق على مقتل مبارك الرشيدي ،قائلا: إن "حكومة الكويت مهم كفو سلامات الشرطة تدور عليه بعد الاختفاء ب ١٨ يوم ؟ لماذا همشوه ؟ ".

أبو طلال الحمراني علق : " مستجدات قضية #مبارك_على_الرشيدى المتهم قام بعملية بحث بهاتفه النقال عن أحد أنواع السموم التي تستخدم للقتل قبل يومين من اختفاء #مبارك على الرشيدى وقد يكون هذا دليل واضح بوجود نية سابقة للمتهم للتخلص من الضحية! والداخلية تشكل فريق جنائي من أصحاب الخبرة لحل لغز اختفاء مبارك الرشيدي ".

تفاصيل اختفاء مبارك علي الرشيدي

وتم الإعلان عن فقدان المواطن الكويتي مبارك علي الرشيدي بالثلاثينيات من العمر في منطقة كبد منطقة من مناطق محافظة الجهراء في الكويت ، منذ الثالث من مارس الجاري حيث تطالب عائلته كل المعنين بالإسراع في العثور عليه .

قصة المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت

حساب أحمد الميموني نشر عبر هاشتاق رسالة المفقود مبارك علي الرشيدي على حسابه الرقمي وكتب : عاجلة لأهل الكويت وخاصة لأهل كبد ، مبارك علي العويمري مفقود في منطقة جبد من امس تاريخ 13/3/2023 يرجى لمن يتعرف عليه الاتصال على الرقم 66664811 نسأل الله العلي القدير ان يرده سالماً غانم الي اهله ".

وأضاف هذا الحساب الذي نشر صورة المفقود مبارك علي الرشيدي : "رسالة لآهل الكويت زال اخونا #مبارك_علي_الرشيدي مفقود حتي الان من يوم الاثنين على من يعثر عليه او لديه معلومات يتواصل مع اقرب مركز شرطة ونتمنى من فرق الانقاذ الكويتية البحث والمساعدة ".





هاشتاق المفقود مبارك علي الرشيدي

هدى علقت : "في احد يوضح لنا سبب الخطف او هل لديه مشاكل اومتهاوش مع حد من قبل ؟؟!! وهل تم متابعه خط سير الكاميرات في اخر لحضه كان يتواجد فيها !!! ".

ماجد علق على قصة المفقود مبارك علي الرشيدي : "اللهم يا من حفظت يونس في بطن الحوت وحفظت الحبيب محمد في بيت العنكبوت، احرس مبارك الرشيدي بعينك التي لا تنام ، اللهم اني اسالك ان ترده لأهله عاجل غير اجل ".

رساله عاجلة لاهل الكويت

وخاصة لاهل كبد



مبارك علي العويمري

مفقود في منطقة جبد من امس تاريخ 13/3/2023 يرجى لمن يتعرف عليه الاتصال على الرقم

66664811



ونسأل الله العلي القدير ان يرده سالماً غانم إلى اهله عاجلًا غير آجل#مبارك_علي_الرشيدي



انشروها ضروري#قناه_عبس #الرشيدي #عبس pic.twitter.com/C27MDXvtX7 — قناة عبس ﮼الرشايده، (@3AbsTv) March 14, 2023

أحمد صالح البحا علق على هاشتاق المفقود مبارك علي الرشيدي : "رجل خلوق جداً يجمعنا مكان عمل واحد .. تكفون فزعتكم يا احباب اي معلومة تخص هذا الرجل الطيب نسأل الله العلي القدير أن يرده سالم إلى أهل ".