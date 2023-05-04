زوارق الإحتلال تطلق قنابل ضوئية في أجواء بحر خانيونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:10 م
04 مايو 2023
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زوارق الإحتلال تطلق قنابل ضوئية في أجواء بحر خانيونس جنوب قطاع غزة

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