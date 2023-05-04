القوات الروسية تسيطر على حيين جديدين في "أرتيوموفسك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس4/5/2023م، أن فصائل هجومية سيطرت على حيين آخرين من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) خلال الـ24ساعة الماضية، وتواصل القضاء على قوات العدو في الجزء الغربي من المدينة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي:" إن خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك حيث تقع أرتيوموفسك، بلغت نحو 255 جنديا خلال يوم، بالإضافة إلى 70 جنديا على محور كراسني ليمان و30 جنديا على محور كوبيانسك و30 آخرين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و35 جنديا على محور خيرسون".

وأضافت في تقريرها:" إصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 118 منطقة، وإصابة مراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين ومركز قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في لوغانسك وخيرسون، بالإضافة لتدمير مستودع وقود تابع لمجموعة القوات الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد ومستودع ذخيرة تابع للواء 54 الميكانيكي قرب بلدة بيلوغوروفكا".

وتابعت:" تم اعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" و"سميرتش"، وإسقاط 14 طائرة أوكرانية بدون طيار".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 416 طائرة، و230 مروحية، و3949 طائرة بدون طيار، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8967 دبابة ومدرعة أخرى، و1095 راجمة صواريخ ، و4728 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9949 مركبة عسكرية خاصة.