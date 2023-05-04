قوات الاحتلال تخطر بلدية الخليل لإخلاء مقرها القديم تمهيدا للاستيلاء عليه

قالت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الخميس 4/5/2023م " إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت اليوم الخميس بإخلاء مبنى البلدية القديم الواقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليه وتسليمه إلى المستوطنين".

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال علقت إخطارا على باب مبنى البلدية القديم، والواقع في منطقة "عين عسكر" بالقرب من مدخل البلدة القديمة، ينص على إخلائه تمهيدا للاستيلاء عليه، والمكون من طابقين بمساحة (205 أمتار مربعة)، وأمهلت القائمين عليه مدة (45 يوما) للاعتراض.

وبالتزامن مع ذلك، علق رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة على قرار الاحتلال، قائلاً:" هذا اعتداء سافر من الاحتلال على ممتلكات البلدية، والمبنى هو ملك للبلدية بشكل كامل، وليدها جميع الوثائق القانونية والرسمية التي تثبت ذلك، وأنها من خلال طاقمها القانوني ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكاتها، والوقوف في وجه هذا الاعتداء الاستيطاني".

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واليونسكو بممارسة ضغط حقيقي على الحكوذمة "الإسرائيلية" لوقف مخططاتها الاستيطانية، والتدخل السريع لحفظ هذا الموروث الحضاري وحمايته، خاصة أن المنطقة مدرجة من منظمة اليونسكو على لائحة التراث العالمي، ما يستوجب حمايتها والمحافظة عليها.