أطعمة تخفف الوزن بشكل سريع.. ما هي؟!

إن خسارة الوزن مشكلة تواجه الكثير من الناس، بالرغم من لجوء البعض لاتباع أنظمة غذائية صارمة، إلا أنه توجد بعض الأطعمة التي يُعتقد بأنها تزيد الوزن لكنها على العكس تماماً فتعمل على تخفيفه بشكل أسرع.

ومؤخراً نصح العديد من الأطباء والخبراء في مجال التغذية بضرورة تناول بعض الأطعمة التي تساعد على تخفيض الوزن، ومنها الزبادي.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل دائم العديد من النصائح الصحية والتي تهم عدد كبير من المتابعين، وهنا نقدم لكم الأطعمة التي تخفف الوزن بشكل سريع وهي كما يلي:

الزبادي:

أكد الخبراء أن تناول كميات مناسبة من الزبادي يمكن أن يقلل من دهون البطن، وذلك استنادًا إلى دراسة أجريت في جامعة تينيسي، حيث أظهرت النتائج أن تناول 18 أونصة من الزبادي يوميًا بالإضافة إلى تقليل السعرات الحرارية الإجمالية قد أدى إلى خسارة دهون البطن بنسبة 81% مقارنة بالمشاركين الذين لم يتناولوا الزبادي.

ويُعتبر من الأطعمة المثالية لمن يحاولون خسارة الوزن، حيث يحتوي على قليل من الدهون والسعرات الحرارية، ولا يقتصر دور الزبادي على فقدان الوزن فقط، بل يساعد أيضًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخات والغازات الزائدة بفضل وجود البروبيوتيك.

كما يعد الزبادي مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على الزنك واليود والبوتاسيوم وفيتامين B5، مما يجعله من الأطعمة الهامة للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

المعكرونة:

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتضمن نظامهم الغذائي المعكرونة بانتظام، يفقدون المزيد من الوزن. وتقترح أخصائية التغذية إيما بيكيت من جامعة “نيوكاسل” عدم الإقلاع عن تناول المعكرونة، ولكن بتقليل حجم الوجبة فقط.

وتشجع إيما، على استخدام المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتعمل على تحسين صحة الأمعاء.

وتعد المعكرونة من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، وقد تفاجأ بعضهم بأنها يمكن أن تساعد في تخفيف الوزن بشكل أسرع.

الشوكولاته

إبدأ يومك بقطعة من الشوكولاتة الداكنة قد يساعد على حرق الدهون وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم، وتناول الكاكاو في الليل قد يساعد في جهود إنقاص الوزن أيضاً.

يفضل اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وأقل مستويات السكر والدهون، وتناولها بشكل معتدل وضمن حدود السعرات الحرارية اليومية المناسبة.