"الاقتصاد بغزة": قرار الاحتلال منع تصدير الأثاث من القطاع هدفه إلحاق الخسائر بالصناعات المختلفة

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس4/5/2023م، أن قرار قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منع تصدير منتجات الأثاث من القطاع، يهدف إلى إلحاق المزيد من الخسائر بحق الصناعات المختلفة في القطاع، والتي تعاني بفعل الحصار المتواصل.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إنها تدرس بجدية مع شركائها في القطاع الخاص وقف توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح الصادرات من الأثاث"، محمله الاحتلال مسؤولية تبعات ما سينتج من خسائر كبيرة لصناعة الأثاث، إضافة لحرمان العشرات من العمال من مصدر عملهم.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود حتى يتمكن هذا القطاع من النهوض وتجاوز ما خلفه الحصار.