الأسير عز الدين عمارنة يُعلق إضـــرابه عن الطعام

علق الأسير عز الدين عمارنة من جنين، مساء اليوم الخميس 4-5-2023، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بعد 13 يوماً.

وأفاد نادي الأسير، أن المعتقل الشيخ عز الدين عمارنة من بلدة يعبد بجنين، علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 13 يومًا على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في شهر أكتوبر القادم.

وقال إعلام الأسرى: "إن الأسير الشيخ عز الدين عمارنة من يعبد بجنين علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 13 يوما متتاليًا رفضا لاعتقاله الإداري، حيث جاء بعد انتزاعه قرار بالإفراج عنه في شهر أكتوبر القادم وتقديم ضمانات بعلاج نجله المريض الأسير مجاهد عمارنة".

جدير ذكره أن المعتقل عمارنة، هو معتقل سابق أمضى سنوات جلها رهن الاعتقال الإداريّ، واعتقاله الأخير كان في شهر شباط من العام الماضي.