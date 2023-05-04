عرين الأسود: شكلنا مع مقاتلي الفصائل حزامًا ناريًا حول القوة "الإسرائيلية" المقتحمة لنابلس اليوم

أكدت مجموعات عرين الأسود في نابلس، مساء اليوم الخميس 4/5/2023م، تشكيلها مع مقاتلي الفصائل حزامًا ناريًا ضد قوة "إسرائيلية" تم اكتشافها صباح اليوم في مدينة نابلس وتحقيق إصابات مؤكدة فيها.

وقالت العرين في بيان لها اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن مقاتلونا اكتشفوا في تمام الساعة السابعة صباحًا قوة إسرائيلية خاصة في محيط الياسمينة بالبلدة القديمة وباغتوها بالرصاص والعبوات الناسفة، حيث شكلوا بالتعاون مع مقاتلي الفصائل والمجاهدين حزامًا ناريًا حول القوة المقتحمة محققين إصابات فيها.

وأضافت :"مجموعاتنا فقدت في هذه المعركة رجلًا من أعز وأصدق وأنقى الرجال لطالما كان مجهولًا بالأرض معلومًا بالسماء، الشهيد إبراهيم جبر".

وتابعت العرين في بيانها:" كما وترجل في هذه المعركة رجال الثأر القادة في كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد حسن قطناني والشهيد معاذ المصري"، معاهدة الله ثم نعاهد الشهداء ثم نعاهد أبناء شعبنا أننا سنمضي قدمًا مدافعين عن أبناء شعبنا كما عهدتمونا دائمًا.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

واهم من يظن ثم واهم من يظن أن مجموعات عرين الأسود ستعود خطوة واحدة للخلف ثم واهمٌ من يظن أن مجموعات عرين الأسود التي أقسمت بالله وعاهدت شهدائها وشهداء الوطن أن تمضي قدما نحو النصر أو الشهادة أنها من الممكن ولو بخيال أيًا كان ستنسى هذا القسم ثم واهمٌ من يظن أن مجموعات عرين الأسود تؤمن بأي هدنة أو تهادن أو تتوقف لحظة واحدة سواء بالجهاد أو بالإعداد أو بالدفاع عن أبناء شعبنا ثم واهمٌ من يظن أنه أصلا يعلم شيء عن العرين

ايها المواطنون الكرام إكتشف جند العرين ومقاتليه اليوم وفي تمام الساعة ٧٠٠٠ قوة إسرائيلية خاصة في محيط ياسمينة العز والفخار بالبلدة القديمة وباغتوها بالرصاص والعبوات الناسفة ثم ما لبث مقاتلي العرين وبالتعاون مع مقاتلي الفصائل والمجاهدين أن شكلو حزاما ناريا حول القوة المقتحمة محققين بعون الله وتوفيقه بالف الإصابات بالقوة التي إستدعت من الإحتلال أن يسحب إصاباته جزئيا و قبل إنتهاء المعركة ولا يهمنا ولا يهم أبناء شعبنا أبدًا مايعلنه العدو

وفقدت مجموعات عرين الأسود في هذه المعركة رجلا من أعز وأصدق وأنقى الرجال رجلا من رجال الله رجلا لطالما كان مجهولا بالأرض معلوما بالسماء ترجل الفارس أسد العرين الشهيد المغوار أبراهيم جبر فرحمك الله يا إبراهيم وأسكنك فسيح جناته وجزاك عنا وعن كل مجاهد آويته كل خير وللمعني بالأمر نقول لك أن تتخيل كم إبراهيم تضم مجموعات عرين الأسود في صفوفها أنت لا تعلمهم الله يعلمهم

كما وترجل في هذه المعركة رجال الثأر القادة في كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد حسن قطناني و الشهيد معاذ المصري رحمهم الله هؤلاء الأبطال الذين باعوا الدنيا رخيصة وذادوا عن عرض المرابطات الماجدات لا يبتغون علوا في الدنيا وإبتغوا الآخرة وكان لهم ما تمنوا فهنيئا لكم اليوم بما فزتم

ونحن في عرين الأسود نعاهد الله ثم نعاهد الشهداء ثم نعاهد أبناء شعبنا أننا سنمضي قدما مدافعين عن أبناء شعبنا كما عهدتمونا دائما ونقول لكم يا نبض قلوبنا وتاج رؤوسنا ثقوا بالله وثقوا بمقاومتكم وثقوا بعرينكم الذي عاهدكم أنه سيبقى على العهد والوعد والقسم

وسنرى من سيحاصر من

أخوتكم مجموعات عرين الأسود