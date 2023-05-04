هالاند يحقق رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي

حقق اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مؤخراً، رقماً قياسياً في التهديف بالدوري الإنجليزي الممتاز. وأعرب هالاند عن سعادته البالغة بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 35 هدفا، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد.

وكان قد تقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه وست هام يونايتد، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة المرحلة الـ28 للمسابقة.

وخلال المباراة، افتتح ناثان آكي التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 70 ، واختتم فيل فودين مهرجان أهداف مانشستر سيتي، بإحرازه الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة .85

كما تخطى هالاند إنجاز أندي كول وآلان شيرر حيث سجل الأول 34 هدفا في موسم 1993 1994/ وتبعه شيرر بتسجيل نفس عدد الأهداف في الموسم التالي مباشرة.

وبدوره قال هالاند لشبكة “سكاي سبورتس”: “ليلة خاصة ولحظة استثنائية، نعم أنا سعيد وفخور للغاية، وبالطبع كنت أعرف بشأن هذا الأمر، لكننا حاولنا صناعة الفرص لتسجيل الأهداف، لم يكن الأمر سهلا”.

وأضاف هالاند: "لقد جاءوا (ويستهام) إلى هنا لمحاولة الدفاع طوال 90 دقيقة ، ولقد عانينا بعض الشيء في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني نجح ناثان آكي في التسجيل، وأنا سجلت، والهدف الأخير أحرزه بالطبع فيل فودين، كان فوزا مهما".

جدير ذكره أنه أحرز هالاند حتى الآن 51 هدفا على مستوى كافة المسابقات في الموسم الحالي وسيكون التحدي التالي بالنسبة له هو محاولة تحطيم الرقم القياسي لديكسي دين الذي سجل 63 هدفا لفريقه إيفرتون على مستوى كافة المسابقات في موسم 1927-1928.