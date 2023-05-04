هالاند يحقق رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي

حقق اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مؤخراً، رقماً قياسياً في التهديف بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعرب هالاند عن سعادته البالغة بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 35 هدفا، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد.
وكان قد تقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه وست هام يونايتد، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة المرحلة الـ28 للمسابقة.
وخلال المباراة، افتتح ناثان آكي التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 70 ، واختتم فيل فودين مهرجان أهداف مانشستر سيتي، بإحرازه الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة .85
كما تخطى هالاند إنجاز أندي كول وآلان شيرر حيث سجل الأول 34 هدفا في موسم 1993 1994/ وتبعه شيرر بتسجيل نفس عدد الأهداف في الموسم التالي مباشرة.
وبدوره قال هالاند لشبكة “سكاي سبورتس”: “ليلة خاصة ولحظة استثنائية، نعم أنا سعيد وفخور للغاية، وبالطبع كنت أعرف بشأن هذا الأمر، لكننا حاولنا صناعة الفرص لتسجيل الأهداف، لم يكن الأمر سهلا”.