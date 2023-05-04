ما فوائد الكرز الأخضر.. اكتشفها الآن...!

يعتبر الكرز الأخضر فاكهة صيفية فريدة من نوعها، رغم موسمها القصير، إلا أنها تتمتع بطعم حامض مميز لأنها تُقطف قبل نضجها الكامل.

كما تعد هذه الفاكهة من الفواكه المفيدة للجسم بشكل كبير وينصح بتناولها العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة، فهي غنية بالأملاح المعدنية، وتوفر للجسم كميات كبيرة من البوتاسيوم والطاقة، وتساعد على تطفئة العطش في فصل الصيف وتحفيز عمل الكليتين.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة النصائح الطبية التي تهم المتابعين بخصوص فوائد العديد من الفواكه لجسم الإنسان، واليوم نقدم لكم في هذا المقال أهم فوائد الكرز الأخضر.

أبرز فوائد الكرز الأخضر:

- يحفز افراز الانسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ويساعد في خفض مستوى السكر في الدم.

- يحارب الكرز الأخضر نزلات البرد بفضل احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين سي، الذي يقوي جهاز المناعة.

- يعزز نمو الشعر والأظافر بفضل احتوائه على فيتامين الحديد.

- يقوي العظام ويحمي المفاصل بفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم.

- يمنع التشنجات العضلية، حيث يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم.

- يساعد على تنشيط الكليتين لاحتوائه على كمية كبيرة من المياه؛ مما يحسن من وظيفتهما في التخلص من الفضلات والسموم.

- يخفف من آلام الظهر والرقبة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

- يزيد الشعور بالشبع، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، مما يساعد على التحكم في الوزن وتخفيف الإمساك.