الرئيس الايراني يؤكد أن تحرير القدس أهم قضية للعالم الاسلامي اليوم

أكد الرئيس ابراهيم رئيسي ، اليوم الخميس 4/5/2023م، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو ايجاد دولة بإرادة الفلسطينيين.

وقال رئيسي خلال لقاء جمعه بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة وممثلين عن الفصائل في سوريا:" إن العدو نزل الى الساحة بكل قواه لمواجهة حقوق الشعب الفلسطيني" داعيا المسلمين الى تعبئة كل طاقاتهم لاسترجاع حقوق الفلسطينيين المضيعة وتحرير القدس الشريف.

وشدد على أن الجمهورية الاسلامية تضع القضية الفلسطينية دائما على رأس اولوياتها في السياسة الخارجية ، وتعتقد ان جميع المعادلات في العالم الاسلامي ترتبط بهذه القضية، مضيفاً أن الاعداء وباستخدامهم للحرب المركبة يحاولون الايحاء للفلسطينيين بأن مصيرهم وحياتهم مرتبطان بوجود الكيان الصهيوني ، ويوحون ببقاء هذا الكيان ويؤكدون على ضرورة قبوله من قبل المسلمين.

وتابع قائلا:" ان عقد اتفاقيات مثل كامب ديفيد واوسلو وشرم الشيخ ومقترحات التطبيع مع الدول الاسلامية كلها تأتي في اطار الايحاء ببقاء الكيان الصهيوني الامر الذي دفع ببعض الحكومات لإقامة علاقات مع هذا الكيان ، لكن ما حدث عمليا هو تمرد الكيان الغاصب واستمرار جرائمه بحق الفلسطينيين.

كما أكد رئيسي أن ما أثبتته التجارب هو أن المقاومة هي الطريق الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني ، وتحرك العالم الاسلامي لكسر الهيمنة الامريكية والنفوذ الصهيوني في الدول الاسلامية ، مشدداً على أن المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى هو وحدة وتلاحم قوى المقاومة في المنطقة والعالم الاسلامي للتسريع بهزيمة كيان الاحتلال وتحرير القدس الشريف وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واعتبر رئيسي أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو ايجاد دولة بإرادة الفلسطينيين ، مضيفا " اذا كان الغربيون يؤمنون بالديمقراطية فعليهم احترام رأي وارادة الشعب الفلسطيني والقبول بنتائج الاختيار الفلسطيني".