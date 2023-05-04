تعزيز الحراسة أمام منزلي ميسي ونيمار

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه عزّز فريق باريس سان جرمان، الحماية أمام مقر التدريب في "كان دي لوج" ومنازل لاعبين غداة استهدافهم بعبارات معادية من جماهير النادي مثل ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراري.

وبحسب الوكالة، كان مئات من مشجعي و"ألتراس" نادي باريس سان جرمان قد تظاهروا، أمس الأربعاء، أمام مقر النادي في بولوني-بيانكور للتعبير عن غضبهم حيال ما آلت إليه الأمور وتراجع أداء الفريق.

وانتقد بعض المشجعين، الذين حملوا قنابل دخانية، على وجه التحديد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي، بالإصافة إلى المدرب كريستوف غالتييه.

وأضافت: " تجمع قرابة 100 مشجع ارتدوا قمصانا سوداء أما منزل نيمار، الغائب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي جراء تعرضه لاصابة، في بوجيفال (إيفلين) وهم يرددون هتافات مسيئة "نيمار، أرحل".

وبحسب ما أوضح مصدر لوكالة فرانس برس، أن بعض المشجعين أشاروا إلى "أنهم يريدون تكرار تحركهم كل مساء".

ومن ناحيته، كتب نيمار بالبرتغالية عبر صفحته على إنستغرام مساء الأربعاء: "لا تدع الناس يضعونك في عاصفة، بل أجعلهم في سلام".

جدير ذكره أنه على خلفية هذه الأحداث، اتخذ سان جرمان إجراءات لتعزيز الحماية، لا سيما مع زيادة وجود حراس الأمن في مركز التدريب في "كان دي لوج" وأمام منازل نيمار وميسي وفيراتي "جميع المستهدفين" بهتافات معادية.