إغلاق أحد الطرق في "غلاف غزة".. لهذا السبب..!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس 4-5-2023، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أغلق أحد الطرق القريبة من حدود قطاع غزة.

وقال راديو الجنوب الناطق بالعبرية:" بعد تقييم الحالة تم إغلاق طرق في "غلاف غزة" وبالتحديد في منطقة "نيرعام" أمام حركة المركبات خوفاً من هجوم بصواريخ كورنيت مضادة للدروع من المقاومة الفلسطينية"، على حد زعمه.

وكان شهد الثلاثاء الماضي جولة قتالية قصيرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال تخللها إطلاق رشقات من عشرات الصواريخ تجاه "غلاف غزة" رداً على استشهاد الأسير القائد خضر عدنان في سجون الاحتلال بفعل الإهمال الطبي المتعمد.