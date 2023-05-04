القيادي عز الدين: شهداء نابلس ستبقى دماؤهم وقوداً لاستمرار مسيرة الاشتباك مع الاحتلال

نعى المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن الضفة الغربية طارق عز الدين، اليوم الخميس، شهداء نابلس الثلاثة الذين قضوا جريمة اغتيال بشعة صباح اليوم.

وقال القيادي عز الدين خلال تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" ننعى في حركة الجهاد الإسلامي استشهاد الأبطال الثلاثة من كتائب القسام خلال جريمة اغتيال بشعة في نابلس، والذين أوجعوا العدو في عملية نوعية في الأغوار.

وأكد أن هذه الثلة من الشهداء التي تمضي على درب من سبقهم من المقاومين، ستبقى دماؤهم وقوداً لاستمرار مسيرة الاشتباك مع الاحتلال، وستزداد جذوة المقاومة دفاعاً عن أبناء شعبنا وتحقيق تطلعاته في النصر.

ودعا المتحدث باسم الجهاد مقاتلي كتيبة نابلس وكل المقاومين إلى استمرار درب المقاومة وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه البشعة بحق شعبنا، مهيبا بجماهير شعبنا إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ورد العدوان حتى الحرية والخلاص.

وفي نفس السياق، بارك القيادي عز الدين عملية "حوارة" التي نفذتها الشهيدة المجاهدة: إيمان عودة من بلدة حوارة، انتقاماً لدماء الشهداء القساميين حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر، والشيخ القائد الشهيد خضر عدنان في سجون الاحتلال.