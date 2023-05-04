زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع

أفاد اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة،اليوم الخميس4/5/2023م، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال القطاع.

وبين اتحاد الصيادين في تصريح صحفي تابعته"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عملية إطلاق نار تجاه قوارب الصيادين وقعت ظهر اليوم، مقابل منطقة السودانية شمال غزة من قبل زوارق البحرية "الإسرائيلية"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اضرار في صفوف الصيادين.

يذكر أن البحرية "الإسرائيلية" تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.