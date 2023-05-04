الكشف عن خلل أصاب "القبة الحديدية" خلال الجولة القتالية الأخيرة

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 4-5-2023، وجود خلل في منظومة القبة الحديدية خلال الجولة القتالية التي خاضتها المقاومة مع الاحتلال مساء الثلاثاء الماضي.

وقال جيش الاحتلال:" خلال الرشقة الصاروخية التي أُطلقت من غزة يوم الثلاثاء الماضي، تم الكشف عن خلل فني في منظومة القبة الحديدية تسبب في عدم اعتراض الصواريخ التي انفجرت داخل "سديروت".

وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت رشقات صاروخية بعشرات الصواريخ تجاه "غلاف غزة"؛ رداً على استشهاد الأسير خضر عدنان، وتركز الاستهداف لـ"مستوطنة سديروت" حيث أصيب 7 "إسرائيليين" وتضررت العديد من المباني في المستوطنة المذكورة ومستوطنات أخرى.