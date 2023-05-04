مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في مسافر يطا

هاجم عدد من المستوطنين، اليوم الخميس 4-5-2023، الرعاة وقتلوا وسرقوا عدداً آخراً من الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة مسلحة من مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، هاجموا الرعاة قرب منطقة "مغاير العبيد" ومنعوهم من الرعي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد اعتدَا المستوطنون بالضرب على الشاب عز شحادة مخامرة (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته برضوض، مهددين الشاب بالقتل في حال عودته إلى تلك المنطقة، كما طاردوا قطعان الماشية وقتلوا بالسكاكين رأسا من الأغنام وسرقوا أربعة أخرى.