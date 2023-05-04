بيان لكتيبة نابلس بعد جريمة البلدة القديمة اليوم

نعت كتيبة نابلس - سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهداء الأبطال من أبناء كتائب القسام الذين ارتقوا إثر جريمة اغتيال في البلدة القديمة بنابلس، وهم:

الشهيد البطل: حسن قطناني

الشهيد البطل: معاذ المصري

الشهيد البطل: ‌‎إبراهيم جبر

وأكدت كتيبة نابلس، أن دماءهم الطاهرة سوف تكون وقوداً لمعركة الاشتباك المستمرة، وضرب العدو وجنوده وقطعان مستوطنيه دفاعاً عن أهلنا وشعبنا.

فيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بكل الفخر والاعتزاز، تنعى كتيبة نابلس - سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهداء الأبطال من أبناء كتائب القسام الذين ارتقوا إثر جريمة اغتيال في البلدة القديمة بنابلس، وهم:

الشهيد البطل: حسن قطناني

الشهيد البطل: معاذ المصري

الشهيد البطل: ‌‎إبراهيم جبر

إننا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، إذ ننعى هؤلاء الشهداء من رفاق الدرب والمقاومة، لنؤكد أن دماءهم الطاهر سوف تكون وقوداً لمعركة الاشتباك المستمرة، وضرب العدو وجنوده وقطعان مستوطنيه دفاعاً عن أهلنا وشعبنا.

إن استشهاد هؤلاء الأبطال الذين كانت لهم سابقة في ضرب الاحتلال بقوة، والتحقوا اليوم بركب قادتنا الشهداء محمد أبو بكر وحسام اسليم، ومن قبلهم الشهداء وديع الحوح ومحمد العزيزي وعبود صبح وتامر الكيلاني ومحمد حرز الله، يؤكد مجدداً استمرار رحلة الدم والعطاء في كل الساحات.

نشد على يد أبنائنا في كتيبة نابلس إلى جانب كل المقاومين من أبناء شعبنا لمواصلة نهج الشهداء، والمضي في طريق المقاومة والاشتباك دون تراجع أو تردد حتى النصر والخلاص من الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات.

جهادنا ماض حتى القدس ووحدة الساحات مستمرة

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس – كتيبة نابلس

الخميس 4-5-2023م