بالفيديو : والدة الشهيد محمد العزيزي تودع شهداء نابلس اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:42 ص
04 مايو 2023
والدة العزيزي.PNG
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والدة الشهيد محمد العزيزي تودع شهداء نابلس اليوم

 

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