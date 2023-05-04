تحثهم للتركيز على قضية الشهيد عدنان...دعوية الجهاد تصدر تعميماً مهماً لخطباء الجمعة غداً

أصدرت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد باللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامية، تعميماً مهماً للخطباء بخصوص خطبة يوم غدٍ الجمعة.

وأهابت اللجنة، إلى الوعاظ بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة للحديث عن مناقب الشهيد الشيخ خضر عدنان، ومعاناة الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

نص تعميم اللجنة كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

تعميم خاص بالخطباء صادر عن الإدارة العامة للوعظ والارشاد باللجنة الدعوية العامة بخصوص خطبة الجمعة القادمة:

🔴خطباؤنا الأكارم حفظكم الله:

تلقينا جميعاً بمشاعر الحزن والألم نبأ استشهاد الشيخ المجاهد/ خضر عدنان "أبوعبدالرحمن" في سجون الظلم والظلام؛ ثابتاً شامخاً متحدياً بأمعائه الخاوية هذا السجان المجرم وكيانه الهش، عزيمته كالجبل الشامخ لم تلين برغم سطوة السجان، وحالة الخذلان العربي والإسلامي، وأبى إلا أن يلقى الله شهيداً شامخاً ثابتاً على الحق مضحياً..

🔴لذلك نهيب بكم خطباؤنا الأفاضل تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن هذا الفارس البطل وعن معاناة أسرانا البواسل، تحت العناصر التالية:

📌معاناة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وما يعانونه من قهر وتعذيب ومضايقات.

📌معاناة الشيخ خضر عدنان رحمه الله ومعركته المفتوحة وانتصاره على السجان بالشهادة.

📌صورة الرد الموحد على جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان وكسر هيبة الاحتلال وتمريغ أنفه بالتراب.

📌واجب الأمة اتجاه قضية الأسرى، وبذل الغالي والنفيس من أجل فكاكهم.

🔴كما نهيب بحضراتكم أداء صلاة الغائب على روح شهيدنا البطل الشيخ خضر عدنان "أبو عبدالرحمن" بعد صلاة الجمعة.

والله ولي التوفيق

اللجنة الدعوية العامة

الإدارة العامة للوعظ والارشاد

الخميس: 14 -شوال- 1444 هــ

الموافق: 4-5-2023م