استشهاد الشابة إيمان عودة جراء إصابتها برصاص الاحتلال في حوارة نابلس

استشهدت اليوم الخميس 4/5/2023، فتاة بعد إصابتها بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس، بالضفة المحتلة.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال اطلقت النار على فتاة قرب دوار عينابوس وسط حوارة، وأن طواقم الهلال تسلمت الفتاة.

وفيما بعد أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عاماً) جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال في حوارج جنوب نابلس.

ووفق جبريل، فإن الطواقم الطبية اجرت لها عملية إنعاش قلب ورئيتن زنقلتها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، لكن تم الإعلان عن استشهادها فيما بعد