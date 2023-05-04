د. رضوان : دماء الشهداء لن تذهب هدراً

أكد د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس 4/5/2023 ، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون وقودًا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة.

وشدد رضوان على أن المقاومة ستبقى هي الدرع والسيف المدافع عن أقصانا وأسرانا وأبناء شعبنا، داعياً أهلنا ومقاومتنا في الضفة الغربية إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني ردا على هذه الجريمة النكراء ودفاعًا عن الأقصى والأسرى.

وتابع : " نترحم على أرواح شهداء نابلس أبطال عملية الثأر لحرائر الأقصى في الأغوار (الشهيد القسامي معاذ المصري والشهيد القسامي حسن قطناني والشهيد القسامي إبراهيم جبر) ونوجه التحية لأهلنا والمقاومة المتصاعدة في نابلس جبل النار والضفة الثائرة.