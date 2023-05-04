مصر.. 17 وفاة و29 إصابة بحادث تصادم مروع في أسيوط

لقي 17 شخصاً مصرعهم، وإصابة 29 آخرين، بحادث تصادم وقع صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023، بين "أوتوبيس" وسيارة نقل في طريق"الخارجة- أسيوط" في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة الصحة والإسكان، أن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكباً، وإصابة 29 أخرين، إذ تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعى، والإيمان بأسيوط.

ووقع مساء أمس حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام، مع شاحنة نقل ثقيل على طريق الخارجة - أسيوط، بمحافظة الوادى الجديد، بالقرب من بوابة المحافظة، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ووصل عدد الضحايا إلى 14 متوف، و27 مصابا، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لمصابي الحادث، موجها برفع حالة الاستعداد فى مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.

ووقع مساء أمس حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام، مع شاحنة نقل ثقيل على طريق الخارجة - أسيوط، بمحافظة الوادى الجديد، بالقرب من بوابة المحافظة، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ووصل عدد الضحايا إلى 14، و27 مصاباً وجارى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.