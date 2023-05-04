الجهاد الإسلامي تنعي شهداء نابلس وتؤكد أن اغتيال المقاومين لن يوقف مسيرة شعبنا

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا اليوم الخميس 4/5/2023، ثلة من الشهداء الأبطال الذين ارتقوا برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس المحتلة.

وزفت الحركة، الشهداء الأبطال حسـن قطنـانـي، معـاذ المصـري، و‏‎إبـراهـيـم جبـر.

وأكدت الحركة، أن جريمة الاغتيال النكراء التي ارتقى خلالها الشهداء الأبطال الذين أوجعوا العدو في عملية "الأغوار"، ستجعل مقاومتنا أكثر قوة وصلابة في وجه الاحتلال وحكومته الفاشية، وعلى ثقة أن في جعبة المقاتلين الشجعان ما يشفي صدور شعبنا.

وقدمت الحركة التعزية لعوائل الشهداء في مخيم عسكر بنابلس، مجددةً عهدها على استمرار نهج الاشتباك إلى جانب كل قوى المقاومة.

وأهابت بجماهير شعبنا للوحدة واحتضان المقاومين الذين يمثلون خط الدفاع الأول في وجه العدوان المتواصل بحق أرضنا ومقدساتنا.

من ناحيته، أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، أن دماء شهداء نابلس الأبرار بالضفة المحتلة، شاهدة على ثورة شعبنا ودافعة لاستمرار الغضب المشتعل والقتال المتواصل دفاعاً عن فلسطين والأقصى والقدس .

وقال:" اليوم تتلاحم بنادق المجاهدين وتتوحد صفوفهم في مواجهة العدو المجرم، وبإذن الله سيخرج من يحمل الراية وينتقم لهذه الدماء الطاهرة فشعبنا شعب ولّاد وخلف كل شهيد ألف من الشباب الثائر المتأهب والمستعد للمواجهة .

وأضاف:" رحم الله شهداء نابلس من أبناء القسام الذين يلتحقون بالشهيد البطل خضر عدنان وجميل العموري والنابلسي والكيلاني والخواجا وخروشة وشهداء سرايا القدس وكتائب الأقصى والقسام وأبو علي ، مجسدين وحدة الميدان ووحدة البندقية ووحدة المعركة التي لا تتوقف إلا بزوال "إسرائيل".

وارتقى 3 مقاومين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023، خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وأفاد "مراسلنا" في المكان، أن قوات الاحتلال تُحاصر محيط منزل عائلة الشهيد محمد العزيزي في حارة الياسمينة بمحافظة نابلس، واستخدمت صواريخ موجهة محمولة على الكتف باتجاه المنزل المحاصر، وسط سماع دوي انفجارات قوية من أهالي البلدة.

وزعم جيش الاحتلال، استشهاد الشابين حسن قطناني ومعاذ المصري منفذي عملية إطلاق النار قرب مفترق "الحمرا" في الأغوار قبل نحو شهر التي أدت لمقتل 3 "إسرائيليات".