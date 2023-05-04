الولايات المتحدة تنتقد زيارة رئيسي لسوريا...فماذا ردت الخارجية الإيرانية ؟

ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس 4/5/2023، على انتقادات الولايات المتحدة الأميركية، لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى سوريا.

وقال كنعاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر": إنّ "أميركا أعربت عن انزعاجها وعصبيتها لزيارة إبراهيم رئيسي لسوريا ونتائج هذه الزيارة".

‏وأكد المتحدث الإيراني أنّه "من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حُطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يدّ إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا".

ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاماً، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.

وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط/فبراير 2019، والثانية في أيار/مايو 2022.