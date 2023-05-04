من هو الشيخ جبر عمار.. من هو المبعد جبر عمار الذي عاد لغزة، احتفت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، أمس بعودة أحد القادة المبعدين منذ سنوات عدة من السودان بعد حدوث الاقتتال الداخلي بين قوات الجيش التابعة للفريق البرهان، وقوات الدمع السريع التابعة ـ "حميدتي"، إذ بدأ يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين على وجه العموم عن السيرة الذاتية للشيخ جبر عمار الذي عادة إلى غزة بعد سنوات طويلة من الابعاد، فمن هو الشيخ المعبد جبر عمار.

من هو الشيخ المبعد جبر عمار ويكيبيديا

من هو الشيخ المبعد جبر عمار ويكيبيديا، هذا ووصل الشيخ المبعد جبر عمار إلى قطاع غزة يوم أمس الأربعاء عن طريق معبر رفح البري الحدودي مع القطاع قادماً من دولة السودان بعد أن قضى سنوات طويلة مبعداً إلى تلك الدولة الإفريقية، إذ قدم ضمن دفعة من الطلبة والعائلات الفلسطينية التي أجليت من هناك جراء النزاعات المسلحة التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو الشيخ جبر عمار.. من هو المبعد جبر عمار الذي عاد لغزة.







من هو الشيخ جبر عمار؟

من هو الشيخ جبر عمار؟ برز اسم الشيخ المبعد جبر عمار في الكثير بعدما التحق بالثورة الفلسطينية وكان أحد مقاتلي "قوات التحرير الفلسطينية" التي شكلها أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري في ستينيات القرن الماضي، إذ اعتقلته قوات الاحتلال في العام 1969، وأسس الشيخ عمار بعد اعتقاله أول تنظيم للحركة الإسلامية في داخل سجون الاحتلال التي أمضى فيها 14 سنة، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة مقاومة الاحتلال، ثم بعد ذلك أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الشيخ جبر عمار قبل استكمال مدة حكمه في إطار صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" والاحتلال عام 1983، ليتم إبعاده إلى لبنان، إذ تنقل بعدها بين الجزائر وتونس، إلى أن استقر به الحال في السودان ليتم إجلائه ضمن من تم إجلائهم إلى قطاع غزة، وبهذا نشرنا السيرة الذاتية للشيخ جبر عمار الذي عاد إلى قطاع غزة يوم أمس بعد 40 عاماً من الابعاد.